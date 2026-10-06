«Компания должна сначала выжить». Себестоимость смартфонов Huawei выросла более чем $200, подорожание неизбежно

Ю Чэндун заявил, что Huawei пока старается самостоятельно компенсировать подорожание памяти

Резкий рост стоимости памяти стал серьезной проблемой для Huawei и всего рынка смартфонов. По словам исполнительного директора компании Ю Чэндуна, дополнительные расходы на компоненты памяти уже увеличивают себестоимость одного смартфона более чем на $200/ При этом устройства Huawei зачастую комплектуются большим объемом памяти, поэтому сильнее других ощущают влияние подорожания компонентов.

Ю Чэндун отметил, что ситуация затрагивает практически всю мобильную индустрию. На фоне роста закупочных цен производители один за другим начинают пересматривать стоимость готовых устройств. Huawei до сих пор старалась действовать более сдержанно и не перекладывать весь рост расходов на покупателей.

«Компания должна сначала выжить». Себестоимость смартфонов Huawei выросла более чем $200, подорожание неизбежно
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Однако долго сохранять прежний подход компании становится все сложнее. По словам Ю Чэндуна, Huawei максимально старается самостоятельно поглощать дополнительные затраты, но это уже привело к существенному снижению общей рентабельности бизнеса. Он отметил, что в дальнейшем компании придется повышать цены на смартфоны, поскольку в нынешних условиях прежде всего необходимо обеспечить устойчивость бизнеса.

«В будущем нам придётся повышать цены, — сказал Ю Чэндун. — Если мы продолжим терять деньги, бизнес не сможет существовать в долгосрочной перспективе. Компания должна сначала выжить».

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