Флагман сохранит привычную палитру, но к ней добавятся новые варианты

Все варианты Samsung Galaxy S27 Ultra раскрыли за несколько месяцев до анонса ⁠ 2

Samsung готовит для Galaxy S27 Ultra как минимум пять цветовых вариантов. Инсайдер @UniverseIce раскрыл еще один оттенок — Violet, который дополнит ранее известные Black, Blue, Light Pink и White. Таким образом, флагманская модель следующего поколения получит заметно более разнообразную палитру.

При этом Samsung, судя по утечке, изменит набор основных цветов по сравнению с Galaxy S26 Ultra. Яркий Cobalt Violet, который использовался в текущем флагмане, может уступить место Light Pink в стандартной линейке.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Ожидается, что новый флагман Samsung представят в 2027 году.