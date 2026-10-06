Seagate и Toshiba борются за TDK — это единственный в мире независимый производитель головок для HDD

Бум ИИ разогрел рынок HDD, поэтому Seagate и Toshiba претендуют на бизнес TDK стоимостью миллиарды долларов

Seagate и Toshiba конкурируют за приобретение бизнеса TDK по производству магнитных головок для жестких дисков — одного из наиболее критичных звеньев мировой цепочки поставок HDD. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, потенциальная сделка может оцениваться в несколько миллиардов долларов и существенно изменить расстановку сил на рынке накопителей.

Изображение сгенерировано Gemini
Изображение сгенерировано Gemini
Источник изображения: Gemini

По данным источников, Toshiba начала переговоры с TDK весной, однако летом в борьбу включилась Seagate, предложив более высокую цену. Переговоры продолжаются, окончательного решения пока нет.

Ценность актива TDK заключается в его уникальном положении. Компания остается единственным в мире независимым производителем магнитных головок для HDD. Эти миниатюрные компоненты используются для записи и считывания данных с магнитных пластин.

TDK поставляет головки всем трем крупнейшим производителям жестких дисков — Seagate, Western Digital и Toshiba. Seagate и Western Digital располагают собственными производственными мощностями, но используют продукцию TDK в том числе для наращивания выпуска в периоды высокого спроса.

Для Toshiba зависимость гораздо серьезнее: компания полностью полагается на TDK в поставках магнитных головок. Это особенно важно на фоне планов японского производителя начать массовый выпуск жестких дисков высокой емкости с технологией HAMR. Она позволяет увеличить плотность хранения данных за счет локального нагрева поверхности магнитной пластины непосредственно во время записи.

Потенциальная покупка TDK компанией Seagate может поставить Toshiba в уязвимое положение. По информации Bloomberg, этот риск уже обсуждается участниками переговоров. Представители Seagate, Toshiba и TDK на прошлой неделе встретились в Токио, чтобы обсудить механизмы, способные гарантировать дальнейшие поставки магнитных головок независимо от исхода сделки. Среди рассматриваемых вариантов называется создание совместного предприятия.

Борьба за актив TDK разворачивается на фоне существенного роста продаж жестких дисков. Бум искусственного интеллекта увеличивает потребность дата-центров не только в вычислительных ускорителях и высокоскоростной памяти, но и в огромных объемах относительно дешевого долговременного хранения данных. Для архивов, резервных копий и другой «холодной» информации HDD по-прежнему имеют преимущество по стоимости хранения одного терабайта.

Сам рынок жестких дисков при этом уже крайне концентрирован. По оценке TrendForce, в пересчете на поставляемую емкость Seagate и Western Digital контролируют примерно по 45% мирового рынка HDD, а на Toshiba приходится около 10%. Фактически производство жестких дисков поделено между тремя компаниями.

Для самой TDK продажа подразделения может стать способом избавиться от капиталоемкого направления. Производство магнитных головок требует постоянных инвестиций в исследования и разработку новых технологий записи, при этом исторически отличается относительно невысокой рентабельностью. TDK намерена активнее вкладываться в другие направления — аккумуляторы, пассивные электронные компоненты и датчики. Компания также рассчитывает на рост спроса на компоненты для новых устройств, связанных с развитием ИИ, включая умные очки.

Если сделка состоится, ее значение выйдет далеко за рамки продажи одного подразделения TDK. Покупатель получит контроль над технологией, от которой зависят все три крупнейших производителя HDD, — в момент, когда спрос на емкие жесткие диски снова растет благодаря строительству инфраструктуры для искусственного интеллекта.

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