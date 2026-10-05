Представлена Toyota Corolla Cross 2027

Кроссовер оснащается 2,0-литровым бензиновым мотором и гибридной системой

Авто и транспортToyota

Toyota представила Corolla Cross 2027 модельного года — для американского рынка. Компактный кроссовер практически не изменился технически и сохранил основную часть оснащения, но Toyota пересмотрела линейку комплектаций и повысила цены. Главное изменение коснулось гибридной версии: она лишилась наиболее доступного исполнения S. Теперь Corolla Cross Hybrid предлагается только в комплектациях SE и XSE.

Представлена Toyota Corolla Cross 2027
Источник изображения: Toyota через Carscoops

Бензиновая Corolla Cross по-прежнему оснащается 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 169 л.с. Он работает в паре с вариатором, дополненным механической первой передачей. Покупателям доступны передний и полный привод.

Гибридная силовая установка развивает 196 л.с., полный привод — уже в базе. Заявленный расход гибрида в смешанном цикле — 5,6 л/100 км соответственно.

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Источник изображения: Toyota через Carscoops

В салоне серьезных изменений не произошло. У базовых версий медиасистема с 8-дюймовым экраном, для комплектаций LE и Hybrid SE 10,5-дюймовый дисплей доступен в качестве опции, а в версиях XLE и Hybrid XSE он входит в стандартное оснащение. Старшие комплектации также оснащаются 12,3-дюймовой цифровой приборной панелью.

Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto входят в стандартное оснащение всей линейки. Также без доплаты предлагается комплекс электронных ассистентов Toyota Safety Sense 3.0. В него входят адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе, автоматическое переключение дальнего света, распознавание дорожных знаков и система предотвращения столкновений с обнаружением пешеходов.

Цена бензиновой Toyota Corolla Cross 2027 начинается с $25 535 за переднеприводную комплектацию L. Самый дешевый гибрид стоит $31 415.

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