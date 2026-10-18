На бывшем российском заводе Hyundai WIA вновь будут выпускать моторы

«Автозавод Санкт-Петербург», ранее принадлежавший Nissan, с 26 октября приступит к масштабной модернизации производственной линии. Об этом сообщил «TAGAZ: Автожурнал» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Последний год предприятие выпускает Lada Iskra крупноузловым (или отвёрточным) методом. До этого на заводе собирали автомобили X-Cite, которые не получили широкого распространения на рынке.

Параллельно группа АГР планирует в 2027 году возобновить производство двигателей на бывшем предприятии Hyundai WIA под Сестрорецком. По информации «TAGAZ: Автожурнал», номенклатура будущих моторов пока не определена или не раскрывается.

АГР уже развивает собственное моторное направление: в Калуге компания запустила производство двигателей Chery объёмом 1,5 литра. Возобновление работы площадки Hyundai WIA может стать следующим этапом расширения производственных возможностей группы, однако какие именно силовые агрегаты там будут выпускать, пока неизвестно.

На бывшем автомобильном заводе Hyundai, который сейчас работает под управлением АГР, в настоящее время крупноузловым способом собирают автомобили TENET Plus L4. Сроки модернизации петербургской площадки и планы по запуску производства двигателей в Сестрорецке указывают на подготовку к дальнейшим изменениям в структуре российских автомобильных производств.