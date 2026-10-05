Представлена первая в истории гибридная Skoda Octavia, расход — 4,3 л/100 км

И у нее довольно необычная самозарядная система с ДВС, двумя электромоторами, автоматической трансмиссией и сцеплением

Система построена по последовательно-параллельной схеме и включает 1,5-литровый бензиновый двигатель TSI evo2, два электромотора, одноступенчатую автоматическую трансмиссию и сцепление. Последнее при необходимости соединяет двигатель внутреннего сгорания непосредственно с передними колесами.

Один из электромоторов преимущественно работает как генератор и стартер бензинового двигателя. Второй выполняет роль тягового электромотора, приводит передние колеса и отвечает за рекуперацию энергии.

Электроника автоматически выбирает один из трех режимов работы системы. На чистом электричестве Octavia может проехать до 2 км. Такой режим предназначен прежде всего для коротких участков движения, когда запуск бензинового двигателя не требуется.

В последовательном гибридном режиме бензиновый двигатель не соединен с колесами напрямую. Он приводит генератор, который вырабатывает электричество для тягового электромотора. Такой сценарий преимущественно используется на скоростях до 60 км/ч, при снижении заряда батареи или во время интенсивного ускорения.

При скорости выше примерно 60 км/ч и равномерном движении система может перейти в параллельный режим. В этом случае бензиновый двигатель через сцепление напрямую вращает передние колеса, а электромотор при необходимости добавляет тягу. По расчетам Skoda, на таких скоростях механическая передача энергии эффективнее, чем ее преобразование сначала в электричество.

Младшая версия гибрида развивает 100 кВт (136 л.с.), причем мощность 1,5-литрового TSI составляет 96 кВт (131 л.с.). У старшей версии суммарная отдача достигает 125 кВт (170 л.с.), а бензиновый двигатель выдает 110 кВт (150 л.с.). Электрическая часть у обеих версий одинаковая. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 180 км/ч.

Емкость тяговой батареи составляет 1,6 кВт·ч, она установлена под задним сиденьем. Электроника автоматически поддерживает уровень заряда в диапазоне от 40 до 90%, поэтому водителю не требуется самостоятельно управлять процессом зарядки. Объем топливного бака составляет 40 литров. Заявленный расход — 4,3 л/100 км.

Установка батареи немного уменьшила объем багажника. У лифтбэка он составляет 460 литров (при сложенных задних сиденьях — 1400 литров). Универсала — 485 и 1540 литров соответственно.

Octavia Full Hybrid будет доступна в комплектациях Selection и Sportline. В стандартное оснащение входит медиасистема с 13-дюймовым экраном, цифровая панель приборов с 10-дюймовым экраном.

Прием заказов на Skoda Octavia Full Hybrid начнется в текущем месяце 2026 года, первые автомобили должны поступить покупателям в декабре. Цены пока не объявлены.