В России могут запустить производство Tank 500 как с 3,0-литровым мотором, так и с гибридными системами на базе 2,0-литровых моторов

Заменитель Land Cruiser начнут выпускать в России? Сборка Tank 500 может начаться в Калининградской области ⁠ 2

Внедорожник Tank 500 китайской марки Great Wall может получить российскую прописку на производственной площадке в Калининградской области. Возможную локализацию модели выявили по данным Государственной информационной системы промышленности, оператором которой выступает Минпромторг России. Официального подтверждения от производителя пока нет.

В базе представлены несколько вариантов Tank 500, включая пятиместные и семиместные версии. Среди них фигурируют модификации с трёхлитровым бензиновым двигателем мощностью 299 и 354 л. с. Также указаны гибридные версии с двухлитровыми двигателями.

Сейчас Tank 500 поставляют в Россию из Китая. Стоимость внедорожников 2026 года выпуска составляет от 7,2 до 9,2 млн рублей в зависимости от версии и комплектации.