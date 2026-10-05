В России появилась первая воздушная «выделенка» для беспилотников

По сообщению Минтранса РФ, в России впервые открыли отдельную воздушную трассу для гражданских дронов. В министерстве рассказали, что специальный маршрут «U1» запущен в Ханты-Мансийском автономном округе. Его протяжённость составляет 440 км, высота полёта – 800–830 м, она соответствует новому классу воздушного пространства H.

Скриншот из видео Минтранса РФ Источник изображения: Минтранс РФ

Летать по воздушному коридору «U1» смогут беспилотники, оснащённые необходимыми системами идентификации, навигации и безопасности. По заявлению Минтранса РФ, главное преимущество нового маршрута заключается в том, что для полётов не требуется введения ограничений на использование воздушного пространства в виде местных и временных режимов, что упрощает регулярное применение гражданских дронов.

Также в министерстве рассказали, что первой задачей нового маршрута для беспилотников станет мониторинг лесных пожаров в Югре. В дальнейшем создание таких воздушных трасс позволит расширить применение гражданских дронов в логистике, а также мониторинге инфраструктуры и территорий.