Нейросеть для поиска внеземных сигналов приняла земные помехи за сигналы инопланетян

Проверка на 15 000 искусственных сигналов выявила ошибки классификатора: он пропускал некоторые реальные сигналы и не смог отсеять ложные обнаружения без потери настоящих

Нейросеть, предназначенная для поиска возможных технологических сигналов внеземных цивилизаций, не смогла надёжно отличить некоторые земные радиопомехи от настоящих сигналов и пропускала часть искусственно внесённых техномаркеров.

Автор работы проверил обученный классификатор на 15 000 внедрённых сигналов десяти типов и пяти уровней интенсивности, используя реальные фоновые данные радиотелескопа Грин-Бэнк. В одном из тестов доля ложных срабатываний достигла 62,7% — сопоставимо с базовой полнотой обнаружения настоящих сигналов, составлявшей 55,25%.

Проблема проявилась и в поиске сигналов, отличающихся от привычной для модели узкой линии на спектрограмме. Например, классификатор обнаруживал сигналы S-образной формы с полнотой до 90%, тогда как импульсные сигналы и рассеянные всплески почти не отличал от фоновых данных. Более того, при увеличении интенсивности полнота обнаружения не всегда росла, а резко падала. Даже для узкой линии, похожей на сигнал, на котором модель обучали, показатель снизился с 59% при одном уровне интенсивности до 9% при более высоком. Причину этого эффекта автор пока не установил.

Нейросеть для поиска внеземных сигналов приняла земные помехи за сигналы инопланетян
Источник изображения: сгенерировано Muse

Ложные срабатывания объясняются ограничением входных данных. Классификатор анализировал только ON-панели — записи, сделанные при наведении телескопа на целевую звезду. Сравнительные OFF-панели, полученные при наблюдении в стороне от неё, модель не видела. Между тем именно сравнение ON и OFF позволяет проверить, связан ли кандидат с направлением на звезду или представляет собой земную помеху. Поэтому нейросеть оценивала сходство сигнала с известными ей образцами, но не могла установить его происхождение. Некоторые типы помех она отсеивала, однако помехи, похожие по форме на ожидаемый сигнал, принимала за кандидатов.

Автор также проверил фильтр, сравнивающий ON- и OFF-наблюдения после усреднения по времени. Для одного проблемного типа помех доля ложных срабатываний снизилась с 62,7 до 0,7%. Но фильтр одновременно отсеял почти все настоящие обнаружения: он сохранил лишь 1,4% обнаруженных реальных сигналов и 1,2% обнаруженных помех. Таким образом, фильтр не прошёл проверку: уменьшить число ложных тревог удалось, но не без сопоставимой потери полезных кандидатов. Усреднение, кроме того, ослабляло признаки дрейфующих сигналов, которые могли бы помочь при сравнении наблюдений.

Результаты не означают, что нейросети бесполезны в поиске внеземных технологий. Исследование показывает более узкую проблему: проверка на отложенных данных, похожих на обучающую выборку, не гарантирует надёжности при встрече с незнакомыми сигналами и разнообразными земными помехами. При этом эксперименты проводились с одной обученной моделью и синтетическими сигналами, внедрёнными в реальные фоновые записи. Следующий шаг — проверить другие варианты обучения и модели, которые анализируют не только форму кандидата, но и различия между ON- и OFF-наблюдениями с учётом изменения частоты сигнала во времени.

Наука и космоскосмосИскусственный интеллектSETIБиомаркерыЖизнь во ВселеннойИсточники:arXiv

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: Аналог Toyota Camry от Geely, только в 1,5 раза дешевле. Представлен гибридный Geely Preface L Plus: 238 л.с., лидар и максимальное оснащение за 143,7 тыс. юаней (1,8 млн рублей)Следующая публикация: Volkswagen растянула T-Roc так, что он оказался длиннее Tiguan по колесной баззе: рассекречен совершенно новый Volkswagen T-Roc L
Главное
Все новости
3 минуты назадАтомный реактор со сменными картриджами: Нидерланды проверяют необычную конструкцию
8 минут назадПечать солнечных панелей как газет: учёные упростили производство гибких перовскитных солнечных панелей
16 минут назадGeely Cityray 2027 выходит 23 октября: он станет больше и комфортнее
18 минут назадРассекречен BYD Qin PLUS третьего поколения: более просторный салон, 163 л.с. и до 16 км без бензина
31 минуту назадСтартап Intero Biosystems выращивает миниатюрные кишечники человека, чтобы проверять лекарства без подопытных животных
38 минут назадSpaceX готовится запустить возвращаемую капсулу Starfall вместе с 31 спутником и космическим аппаратом
39 минут назадTank 500 обновился и получил салон в духе Li Auto
50 минут назад2Это новый Hyundai Elantra — машину сертифицировали в Китае
22:50Попытка согреть Марс алюминиевыми наночастицами обернулась охлаждением планеты в климатической модели
22:50Volkswagen растянула T-Roc так, что он оказался длиннее Tiguan по колесной баззе: рассекречен совершенно новый Volkswagen T-Roc L
22:34Аналог Toyota Camry от Geely, только в 1,5 раза дешевле. Представлен гибридный Geely Preface L Plus: 238 л.с., лидар и максимальное оснащение за 143,7 тыс. юаней (1,8 млн рублей)
22:32Microsoft пресекла работу трёх фишинговых сервисов, связанных с миллиардом мошеннических сообщений
22:24Пролёт сквозь магнитный изгиб: Solar Orbiter нашёл источник загадочных структур солнечного ветра
22:182В выбросах Энцелада нашли пять типов солевых частиц — они раскрывают устройство подлёдного океана
22:114Qualcomm, давай до свиданья. Samsung сделает Exynos 2700 основной платформой для Galaxy S27, и даже Galaxy S27 Ultra в большинстве регионов получит SoC Exynos
22:05Астрономы предложили искать микрогало тёмной материи по смещениям изображений квазаров
Смартфон для параноика. Представлен Brax Wink — отключает камеры, автоматически стирает данные и обходится без сервисов Google22:002Смартфон для параноика. Представлен Brax Wink — отключает камеры, автоматически стирает данные и обходится без сервисов Google С 4-дюймовым экраном и QWERTY-клавиатурой
21:523ИИ-агенты OpenAI обошли защиту сайтов и вывели криптовалюту с чужого кошелька
98% эффективности после 1500 циклов зарядки и разрядки: графеновый катализатор улучшил цинк-воздушные аккумуляторы21:4298% эффективности после 1500 циклов зарядки и разрядки: графеновый катализатор улучшил цинк-воздушные аккумуляторы Графеновый материал ускорил химические реакции внутри цинк-воздушной батареи
21:34Линус Торвальдс отменил обязательную маркировку ИИ-кода в Linux
21:322Honor Win Turbo 2 получит экран 185 Гц, аккумулятор на 12 070 мА·ч и Snapdragon 8s Gen 4
21:292Тайвань рассматривает ужесточение ограничений на продажу чипов для искусственного интеллекта в Китай
21:16Lada Granta, Toyota Camry, Hyundai Solaris и Opel Astra: названы самые популярные подержанные авто в России
21:111OpenAI бесплатно предоставит биологам доступ к специализированной модели GPT-Rosalind
21:052Заменитель Land Cruiser начнут выпускать в России? Сборка Tank 500 может начаться в Калининградской области
20:454Рекорд за 40 лет: ACG заказала у Airbus сразу 75 самолётов Airbus A320neo
20:37На бывшем российском заводе Hyundai WIA вновь будут выпускать моторы
20:2512Россияне активно пересаживаются на электромобили: продажи выросли на 44% всего за месяц
20:143Новый Li Auto L8 прошёл сертификацию в России — сразу с сервисами «Яндекса»
20:114Большая и белая RTX 5060 Ti. AX Gaming представила видеокарту GeForce RTX 5060 Ti X3W PRO 16GB
20:0675K, Mini-LED с 5184 зонами затемнения и цена менее 1000 долларов. Представлен игровой монитор RedMagic 5K
19:555Огромная батарея более 12 000 мАч, 90 Вт, 200 Мп, защита IP69K. Характеристики Honor Win RT2