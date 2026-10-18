Honor Win Turbo 2 получит экран 185 Гц, аккумулятор на 12 070 мА·ч и Snapdragon 8s Gen 4

200 Мп у этой модели не будет

Honor готовит игровой смартфон Win Turbo 2 — спецификации новинки раскрыл инсайдер Experience More.

Для этой модели, согласно данным информатора, Honor выбрала однокристальную систему Snapdragon 8s Gen 4. Конфигурация памяти будет пять: 8/256 ГБ, 12/256 ГБ, 16/ 256 ГБ, 12/512 ГБ и 16 ГБ и 512 ГБ.

Win Turbo 2 оснастят плоским экраном OLED с диагональю 6,89 дюйма, разрешением 2K и кадровой частотой. Одной из главных особенностей устройства станет аккумулятор ёмкостью 12 070 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт. Система охлаждения будет пассивной — в отличие от других моделей линейки Win 2.

Основная камера получит 50-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией (другим моделям линейки приписывают 200-мегапиксельные матрицы). Также устройству приписывают два динамика, мощный вибромотор, защиту корпуса от пыли и воды в соответствии со степенями IP68, IP69 и IP69K. Аппарат получит порт USB 2.0.

Официальная премьера Honor Win Turbo 2 состоится 21 октября.

Инсайдер Experience More точно сообщил дату анонса Snapdragon 8 Gen 5, а также назвал первые смартфоны на его основе.