Рекорд за 40 лет: ACG заказала у Airbus сразу 75 самолётов Airbus A320neo

Каталожная стоимость заказа — почти 12 млрд долларов

Лизинговая компания Aviation Capital Group (ACG) подписала контракт на закупку 75 самолётов семейства Airbus A320neo. Это крупнейший заказ за почти 40-летнюю историю компании. По словам генерального директора ACG Томаса Бейкера, соглашение отражает уверенность в долгосрочных перспективах рынка авиаперевозок.

Рекорд за 40 лет: ACG заказала у Airbus сразу 75 самолётов Airbus A320neo
Источник изображения: Airbus

С учётом нового соглашения портфель ожидаемых поставок ACG увеличился до 115 самолётов семейства A320neo. При этом на 30 июня 2026 года лизингодатель уже располагал 118 такими воздушными судами. Сотрудничество компании с Airbus началось в 2007 году, когда ACG разместила свой первый прямой заказ у европейского авиапроизводителя.

ACG объясняет масштабные инвестиции необходимостью обновлять авиапарки и увеличивать провозные мощности авиакомпаний. Семейство A320neo пользуется спросом благодаря топливной эффективности: по данным Airbus, эти самолёты расходуют до 20% меньше топлива в расчёте на пассажирское кресло по сравнению с предыдущим поколением. На сопоставимую величину сокращаются и выбросы углекислого газа. Какие двигатели будут установлены на заказанных самолётах, неизвестно.

Финансовые условия сделки не раскрываются, но по сообщениям СМИ со ссылкой на материнскую компанию ACG, японскую Tokyo Century, совокупная каталожная стоимость заказа оценивается примерно в $11,8 млрд. Однако фактическая цена, вероятно, будет отличаться от прейскурантной: условия контрактов такого масштаба обычно предусматривают значительные скидки.

АвиацияAirbusавиаИсточники:AirbusAviaNews

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