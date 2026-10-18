Qualcomm, давай до свиданья. Samsung сделает Exynos 2700 основной платформой для Galaxy S27, и даже Galaxy S27 Ultra в большинстве регионов получит SoC Exynos

По данным инсайдера Schrodinger, подразделение Samsung LSI обеспечило себе основную долю поставок чипов Exynos 2700 для серии Galaxy S27. По данным информатора, даже Galaxy S27 Ultra в большинстве регионов будет использовать собственную SoC Samsung.

Qualcomm, давай до свиданья. Samsung сделает Exynos 2700 основной платформой для Galaxy S27, и даже Galaxy S27 Ultra в большинстве регионов получит SoC Exynos
Источник изображения: Schrodinger (Phone Futurist)

По данным того же источника, Qualcomm и Samsung испытывают трудности в переговорах об эксклюзивных скидках на флагманские процессоры Snapdragon для смартфонов Galaxy. Если стороны не договорятся, Samsung может получить дополнительные стимулы для расширения использования Exynos. Для Qualcomm это потенциально чувствительная ситуация: по утверждению инсайдера, на серию Galaxy S25 приходилось более половины поставок SoC Snapdragon 8 Elite.

По данным инсайдера, стоимость Exynos 2700 составляет $240, но Samsung будет получать платформы за $210. Для сравнения, стоимость MediaTek Dimensity 9600 Pro — $220, Snapdragon 8 Elite Gen 6 — $250, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 — $300, Apple A20 Pro — $200.

Для Samsung расширение применения Exynos могло бы снизить зависимость от внешних поставщиков и дать компании больше контроля над себестоимостью новых флагманов Galaxy. Qualcomm, в свою очередь, рискует потерять часть крупного канала сбыта своих флагманских однокристальных систем.

Инсайдер Schrodinger (Phone Futurist) точно раскрыл характеристики Samsung Galaxy S26 Plus и первым рассказал о концепте юбилейного iPhone (iPhone 20, 2027) с изогнутым с четырех сторон экраном, причем позже информацию подтвердили и другие информаторы.

Мобильные телефоныSamsungQualcommИсточники:Schrodinger (Phone Futurist)Schrodinger (Phone Futurist)Schrodinger (Phone Futurist)

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