Аналог Toyota Camry от Geely, только в 1,5 раза дешевле. Представлен гибридный Geely Preface L Plus: 238 л.с., лидар и максимальное оснащение за 143,7 тыс. юаней (1,8 млн рублей)

Geely официально представила в Китае седан Preface L Plus, построенный на архитектуре CMA. Новинка доступна в восьми комплектациях с бензиновыми и гибридными силовыми установками. Цены составляют от 119,7 до 153,7 тыс. юаней (1,50 до 1,92 млн рублей), а с учётом скидок и специальных предложений от 109,7 до 143,7 тыс. юаней (от 1,37 до 1,80 млн рублей). Preface L Plus в Китае оказался примерно в 1,5 раза дешевле Toyota Camry.

Гибридные версии оснащаются системой i-HEV с силовой установкой на базе 1,5-литрового турбированного двигателя. ДВС развивает 163 л. с. и 255 Н·м, а электромотор — 238 л. с. и 262 Н·м. По данным Geely, система использует модель Starwise AI Cloud Power 2.0 для анализа дорожных условий и распределения нагрузки между двигателем и электроприводом. Автомобиль способен двигаться исключительно на электричестве со скоростью до 66 км/ч, причём подключать его к внешней зарядной станции не требуется.

Что касается чисто бензиновой версии, то у нее 2,0-литровый турбомотор и 8-ступенчатый «автомат».

Покупателям предложат семь цветов кузова, в том числе серебристый, фиолетово-серый, бордовый, белый, голубой и зелёный. Колёсные диски — диаметром 18 и 19 дюймов.

Габариты седана составляют 4956 × 1915 × 1505 мм, колёсная база — 2845 мм. В салоне — медиасистема с 15,4-дюймовый экраном с разрешением 2,5K, проекционный экран W-HUD диагональю 16,6 дюйма, виртуальный помощник EVA, комплекс Qianli Haohan H5 с тремя миллиметровыми радарами, 11 камерами высокого разрешения и лидаром.

Подвеска — со стойки McPherson спереди и многорычажной конструкцией сзади. В топовых версиях — адаптивные амортизаторы CCD с тремя настройками (Comfort, Standard и Sport).