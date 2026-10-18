OpenAI бесплатно предоставит биологам доступ к специализированной модели GPT-Rosalind

Отобранные лаборатории смогут получить до 30 рабочих мест ChatGPT Business на 12 месяцев и использовать ИИ для исследований в области биологии, медицинской химии и геномики

OpenAI объявила об академической программе Rosalind Academic Plan, в рамках которой научные лаборатории смогут бесплатно пользоваться специализированной моделью GPT-Rosalind. Программа рассчитана на группы, занимающиеся исследованиями в области наук о жизни. Лаборатории, прошедшие отбор и проверку, получат до 30 стандартных рабочих мест ChatGPT Business сроком до 12 месяцев.

GPT-Rosalind предназначена для решения задач в биологии, медицинской химии и геномике. Модель работает в связке с Rosalind Workbench — средой, которая координирует взаимодействие со специализированными инструментами, в том числе для проектирования белков и сопровождения лабораторных экспериментов. Такой подход позволяет объединить работу языковой модели с профильным программным обеспечением, используемым в научных исследованиях.

Источник изображения: сгенерировано Muse

Доступ к GPT-Rosalind предоставляется после одобрения заявки в рамках процедуры доверенного доступа. Вместе со специализированной моделью участники программы получают доступ к стандартной коммерческой линейке моделей OpenAI через ChatGPT Business. Бесплатный доступ ограничен условиями программы и сроком до одного года.

OpenAI объясняет запуск программы стремлением расширить возможности академических лабораторий, занимающихся фундаментальными исследованиями. Компания рассчитывает, что инструменты искусственного интеллекта помогут учёным изучать биологические процессы, проверять научные гипотезы и ускорять работу над задачами, связанными с медициной и биотехнологиями.