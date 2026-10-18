Тайвань рассматривает ужесточение ограничений на продажу чипов для искусственного интеллекта в Китай

TSMC параллельно ведёт переговоры о проекте Terafab с Илоном Маском

Тайвань планирует ужесточить экспортные ограничения на передовые чипы и серверы для ИИ, поставляемые в Китай, приблизив свои правила к ограничениям США. Министр экономики Тайваня Кун Мин-Синь сообщил Bloomberg, что правительство добавит ИИ-серверы и полупроводники в список контролируемых товаров.

После вступления в силу новых норм неавторизованные поставки такого оборудования в Китай станут уголовным преступлением по Закону о внешней торговле. Сроки реализации не названы.

Сейчас Тайвань не рассматривает неавторизованный экспорт ИИ-чипов в Китай как уголовное преступление, поэтому новые меры заметно усилят правоприменение. Тайвань — дом для TSMC, крупнейшего в мире контрактного производителя чипов и ключевого поставщика процессоров Nvidia. Несмотря на ограничения США, чипы Nvidia продолжают попадать к китайским покупателям через предполагаемые контрабандные сети в Юго-Восточной Азии, как писал Bloomberg.

Тайвань рассматривает ужесточение ограничений на продажу чипов для искусственного интеллекта в Китай
Источник изображения: сгенерировано Muse

Ужесточение происходит на фоне масштабных инвестиций TSMC в американское производство: компания вкладывает $265 млрд в заводы в США под давлением администрации Трампа. Параллельно TSMC ведёт переговоры с Илоном Маском о возможном участии в проекте Terafab. Генеральный директор TSMC Си-Си Вэй подтвердил переговоры, но подчеркнул, что фабрика должна управляться TSMC. Ранее Маск говорил, что его компании будут сами строить и управлять предприятием, а TSMC может лишь арендовать часть площадки.

На этом фоне TSMC отчиталась о росте выручки на 51% в третьем квартале и прогнозирует рост на 61% в текущем квартале, что развеяло опасения о замедлении спроса на ИИ-чипы. Аналитики Morningstar считают, что полномасштабное участие в Terafab могло бы утроить эффективные мощности TSMC, но подчёркивают, что соглашение пока не достигнуто.

Законы и новости рынкаTSMCКитайТайваньПолупроводникиЭкспортный контрольИсточники:finance.yahoo

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