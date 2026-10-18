Россияне активно пересаживаются на электромобили: продажи выросли на 44% всего за месяц

А в годовом выражении рост еще более впечатляющий — на 155%

В сентябре 2026 года в России продали 3184 новых чистых электромобиля — на 155% больше, чем за тот же месяц прошлого года, когда было зарегистрировано 1247 машин. По сравнению с августом (тогда было реализовано 2216 электромобилей), продажи выросли ещё на 44%. Об этом рассказал глава «Автостата» Сергей Целиков.

Доля полностью электрических автомобилей достигла 2,6% от общего объёма рынка новых легковых машин в России.

Всего за первые девять месяцев 2026 года в стране продали 11 550 новых электромобилей — на 44,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Несколько дней назад сообщалось о том, что Geely пообещала привезти в Россию «наиболее доступный электромобиль бренда в стране». Это будет хетчбэк Geely EX2 — самый популярный автомобиль Китая в 2025 году и в первой половине 2026 года.