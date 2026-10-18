Линус Торвальдс отменил обязательную маркировку ИИ-кода в Linux

Мейнтейнеры ядра Linux прекратили требовать от разработчиков указывать использование ИИ-инструментов в коммитах. Правило, действовавшее с января, обязывало «добавлять тег Assisted-by при использовании любых продвинутых инструментов кодирования». 9 октября разработчик и инженер Nvidia Саша Левин предложил удалить его, сославшись на консенсус Саммита мейнтейнеров. Позже разработчик из Red Hat Джефф Лейтон пояснил, что «политику соблюдают не все, а тег служит бесплатной рекламой проприетарных LLM-компаний».

Против удаления выступил Лоран Пиншар, основатель Ideas on Board: он настаивал, что без альтернативного механизма раскрытия будет сложнее отсеивать недобросовестные работы. Линус Торвальдс ответил резко: «Вы не видите, насколько глупы такие правила?» — и предложил Пиншару не пользоваться компиляторами для отправки кода, чтобы доказать понимание. По его словам, ожидания должны строиться на понимании того, что делает разработчик, а не на том, какие инструменты он использует.

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Ранее на Open Source Summit Europe Торвальдс признался, что теперь ему нравится использовать ИИ для задач, которые он плохо умеет, например для программирования на Java в своём проекте гитарной педали. Он назвал вайб-кодинг «прекрасным способом найти радость в программировании», но предупредил, что при создании «чего-то реального и важного нужно быть осторожным». ИИ-инструменты уже находят реальные уязвимости в ядре, включая драйверы, к которым не прикасались 20 лет. При этом они создают нагрузку на мейнтейнеров: на саммите три четверти докладов были посвящены снижению стресса от ИИ, а среди разработчиков шутят, что «боты разговаривают с ботами».

Другие проекты движутся в обратном направлении, например System76 запретила ИИ-контент в своей среде COSMIC, а NetBSD запрещает ИИ-код с 2024 года и на фоне этого собрала $120 тыс пожертвований при цели $50 тыс.