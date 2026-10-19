Сердце от Qualcomm, но это не Snapdragon. Появились подробности о портативной консоли Ayn Odin 3 Portal

Она получит крупный аккумулятор

Компания Ayn готовит новую портативную игровую приставку Odin 3 Portal на чипе Qualcomm, но это не Snapdragon. Сердцем новинки послужит Dragonwing Q8.

Эта же SoC лежит в основе модели Odin 3, и весной мы писали о том, что Qualcomm потребовала от Ayn переименовать чип в своих материалах, так как последняя изначально указывала его, как Snapdragon 8 Elite. Собственно, технически, судя по всему, это идентичные чипы, но линейка Dragonwing формально ориентирована на встраиваемые системы и Интернет вещей.

Сердце от Qualcomm, но это не Snapdragon. Появились подробности о портативной консоли Ayn Odin 3 Portal
Источник изображения: Скриншот видео

Возвращаясь к Portal, новинка получит крупную батарею ёмкостью 9000 мАч. У предыдущих моделей компании были аккумуляторы ёмкостью 8000 мАч. Производитель также подтверждает наличие активной системы охлаждения и массу 450 г.

Odin3 Portal

Других подробностей нет. Предположительно, Odin 3 Portal получит 7-дюймовой AMOLED-экран с разрешением 1920 × 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

Консоли и игрыQualcommAynИсточники:VideocardzYouTube

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