Продажи смартфонов невиданно рухнули, но Apple и Samsung это почти не затронуло

Такого падения рынок ещё не испытывал

Рынок смартфонов тоже штормит из-за роста цен. Согласно данным IDC, в третьем квартале продажи по всему миру рухнули на 22%. 

Всего за квартал в мире было продано 255,3 млн смартфонов, что на 22% меньше, чем годом ранее. Это самое большое квартальное снижение в годовом выражении за всё время, что хорошо демонстрирует состояние рынка. 

Аналитики объясняют ситуацию тем, что кризис памяти, вызванный развитием искусственного интеллекта, продолжает дестабилизировать рынок смартфонов, приводя к быстрому росту стоимости компонентов до беспрецедентного уровня и напряженности в цепочках поставок. При этом авторы считают, что худшее ещё впереди. 

Продажи смартфонов невиданно рухнули, но Apple и Samsung это почти не затронуло
Источник изображения: Создано Grok

Лидерство с небольшим отрывом вернула себе Samsung, заняв 22,6% рынка против 22,4% у Apple. Xiaomi на третьем месте сильно отстала, заняв 12%. При этом у первых двух компаний падение составило 5,8% и 4% соответственно, что сильно ниже рынка в целом. Проще говоря, смартфоны люди стали покупать реже, в случае с Samsung и Apple продажи почти не изменились. А вот у Xiaomi продажи рухнули на 29,2%.  

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Источник изображения: IDC

Далее в пятёрке лидеров разместились Oppo и Vivo с долей 10% и 7,5% и падением на 34,5% и 31,5% соответственно.  

 

Мобильные телефоныAppleSamsungИсточники:IDC

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