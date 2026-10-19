Самая модная видеокарта. Galax готовит модель HOF с кристаллами Сваровски

Пока неясно, какая это будет модель

Компания Galax уже через несколько дней, как ожидается, представит видеокарту линейки HOF, украшенную кристаллами Сваровски.

Концепт компания показывала ещё на Computex 2026, но теперь готовится показать серийную модель. Это довольно неожиданно, так как на выставке компания демонстрировала устройство, как концепт дизайна следующего поколения, поэтому казалось, что такой может быть RTX 6090. В итоге это явно будет карта линейки RTX 50.

Самая модная видеокарта. Galax готовит модель HOF с кристаллами Сваровски
Источник изображения: Galax через Videocardz

Будет это топовая RTX 5090 или же RTX 5080, пока неясно. Nvidia, конечно, опровергла завершение производства первой, но пока что все данные и рыночная ситуация указывают на обратное.

Если в серийной модели будут сохранены основные особенности концепта, то нас ждёт крупная бело-серебристая карта с двумя 16-контактными разъёмами питания и небольшим количеством тех самых кристаллов в углах передней панели.

ВидеокартыNvidiaGalaxТ-БанкИсточники:Videocardz

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