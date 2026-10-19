Linux не только для AMD. Intel интегрирует полноценную поддержку технологий XeSS в слой совместимости Valve Proton

Портативные игровые консоли на процессорах Intel станут лучше, так как компания собирается добавить полноценную поддержку технологий XeSS в слой совместимости Valve Proton.

Сейчас Proton использует более медленную версию апскейлера, но полноценная интеграция XeSS, которая опирается на выделенные ядра XMX в GPU Intel, будет работать быстрее и качественнее. И речь не только об апскейлере, но и о генераторе кадров.

Конечно, если использовать Windows, то всё это не требуется, так как там XeSS работает без проблем. А вот тем владельцам консолей, которые используют SteamOS или аналоги на Linux, решение Intel весьма пригодится. Правда, современных консолей на CPU Intel на рынке пока всего несколько моделей.