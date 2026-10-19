Linux не только для AMD. Intel интегрирует полноценную поддержку технологий XeSS в слой совместимости Valve Proton

Пригодится для игровых приставок и SteamOS

Портативные игровые консоли на процессорах Intel станут лучше, так как компания собирается добавить полноценную поддержку технологий XeSS в слой совместимости Valve Proton.  

Сейчас Proton использует более медленную версию апскейлера, но полноценная интеграция XeSS, которая опирается на выделенные ядра XMX в GPU Intel, будет работать быстрее и качественнее. И речь не только об апскейлере, но и о генераторе кадров. 

Linux не только для AMD. Intel интегрирует полноценную поддержку технологий XeSS в слой совместимости Valve Proton
Источник изображения: Intel

Конечно, если использовать Windows, то всё это не требуется, так как там XeSS работает без проблем. А вот тем владельцам консолей, которые используют SteamOS или аналоги на Linux, решение Intel весьма пригодится. Правда, современных консолей на CPU Intel на рынке пока всего несколько моделей.  

ВидеокартыIntelAMDValveИсточники:Phoronix

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: Сердце от Qualcomm, но это не Snapdragon. Появились подробности о портативной консоли Ayn Odin 3 PortalСледующая публикация: ИИ-агенты новой модели Google Gemini 4 Argon прошли Minecraft
Главное
Все новости
11 минут назадИИ-агенты новой модели Google Gemini 4 Argon прошли Minecraft
36 минут назадСердце от Qualcomm, но это не Snapdragon. Появились подробности о портативной консоли Ayn Odin 3 Portal
43 минуты назадНовая модель DLSS 5 стала быстрее, но всё равно вызывает огромное падение производительности, а качество изображения немного пострадало
20:01Самая модная видеокарта. Galax готовит модель HOF с кристаллами Сваровски
19:257Таких процессоров AMD в прошлом поколении не делала. Ryzen AI 7 HX 455 получит топовый iGPU
18:0119На трассе М-4 «Дон» заработали разноцветные лазерные лучи
17:116Яндекс «починил» городские сервисы
16:076«Автотор» запустил производство внедорожника Tank 500 в России
Samsung вернется во времена Galaxy S21: линейку Galaxy S27 представят на несколько недель раньше, чем Galaxy S25 и Galaxy S2614:368Samsung вернется во времена Galaxy S21: линейку Galaxy S27 представят на несколько недель раньше, чем Galaxy S25 и Galaxy S26 В начале января 2027 года
При таких условиях Falcon 9, летавшая 19 раз, не сможет совершить посадку: SpaceX отменила запуск ракеты с миссией Bandwagon-514:1217При таких условиях Falcon 9, летавшая 19 раз, не сможет совершить посадку: SpaceX отменила запуск ракеты с миссией Bandwagon-5 Falcon 9 должна вывести на орбиту 32 полезные нагрузки не ранее 20 октября
Россия впервые провела подобное сближение на орбите? Спутник «Космос-2612» приблизился к американскому ICEYE-X36 на несколько сотен метров14:1167Россия впервые провела подобное сближение на орбите? Спутник «Космос-2612» приблизился к американскому ICEYE-X36 на несколько сотен метров Этот маневр называют первым известным случаем столь тесного сближения двух действующих спутников на низкой околоземной орбите без согласия владельца одного из аппаратов
12:4619Huawei создала роутер в форме книги
12:447Nvidia меняет приоритеты и возвращает ставку на мощность одного ядра — теперь ради ИИ-агентов
12:412«Доменный патруль» бьёт тревогу: число жалоб на угрозы в Рунете выросло на треть
12:385Anthropic передаст общественному фонду 5% своих акций — доля будет расти вместе с компанией
12:0114«Звук» перестроил главную: музыка теперь подстраивается под настроение
11:54ИИ вместо зеркала: T2 запустил виртуальные примерочные
Маск подарит акции SpaceX каждому американскому ребёнку11:4834Маск подарит акции SpaceX каждому американскому ребёнку Раздачу долей частной космической компании планируют начать в следующем году
Узбекистан стал 77-й страной, подписавшей «Соглашения Артемиды»⁠ по исследованию Луны и Марса11:3621Узбекистан стал 77-й страной, подписавшей «Соглашения Артемиды»⁠ по исследованию Луны и Марса Документ открывает новые возможности для сотрудничества с NASA
11:272Аккумулятор 8800 мА·ч, новая Kirin 8020 и спутниковая связь. Инсайдер раскрыл параметры Huawei Enjoy 100 Pro Max, Enjoy 100 Pro и Enjoy 100 до анонса
11:2325Intel в своих новых процессорах не хочет смешивать большие и малые ядра. Xeon E будут иметь либо те, либо иные
11:171690 долларов за ноутбук с процессором из 2022 года. Представлен Orico Obook 15 AI Laptop
11:113Apple готовит HomeView Max с 9-дюймовым экраном и поворотом на 360 градусов
11:0910Полезный инструмент, хотя может спалить видеокарту. Появилось ПО VBIOS Vix для правки BIOS видеокарт GeForce без полноценной перепрошивки
11:0414Стиральная машина Xiaomi за $90⁠ потребляет 0,065 кВт·ч электроэнергии и 78 литров воды за одну стирку
10:567Флагманский камерофон Vivo X500 Ultra выйдет в марте-апреле 2027 года
10:4426«МегаФон» уличили в недостоверной рекламе 5G. Оператор удивлён решением ФАС
10:1523Продажи подержанных автомобилей в России достигли максимума с начала года: самые популярные легковушки с пробегом
10:119Nvidia бесплатно заменила подержанную RTX 5090 без чека с расплавленным разъёмом питания
10:0460 к/с уже неинтересно: смартфон OnePlus Ace 7 Pro выдаёт стабильные 185 к/с в Delta Force
09:431Больше iPhone 18 Pro, но меньше iPhone 18 Pro Max: Apple раскрыла ёмкость аккумулятора складного iPhone Duo
09:39Аккумулятор ёмкостью 9000 мА·ч с кремниевым анодом нового поколения и экран 2K с частотой 185. Смартфон iQOO Neo12 выпустят 28 октября