Таких процессоров AMD в прошлом поколении не делала. Ryzen AI 7 HX 455 получит топовый iGPU

В линейке процессоров AMD Ryzen AI 400 может появиться модель, аналога которой в линейке Ryzen AI 300 нет.

Согласно свежим данным, линейка Gorgon Point пополнится моделью Ryzen AI 7 HX 455 с восемью процессорными ядрами. То есть это средний уровень для линейки, где топовые CPU имеют по 12 ядер. Однако графическое ядро у этого процессора будет как раз топовым.

Новинка получит iGPU с 16 блоками CU, то есть 1024 потоковыми процессорами. Проще говоря, это Radeon 890M. Такое ядро в линейке предлагают только флагманские Ryzen AI 9 HX 470/475. В линейке Ryzen AI 300 ситуация была такой же.

Кеш-памяти третьего уровня новый процессор тоже получит столько же, сколько у флагманов, то есть 24 МБ. У AMD есть похожий APU, но в другой линейке. Ryzen Z2 Extreme тоже имеет восемь процессорных ядер, такой же iGPU, но лишь 16 МБ кеша.

Ryzen AI 7 HX 455 будет интересен тем, кому важна производительность iGPU, но при этом достаточно восьми процессорных ядер.