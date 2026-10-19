ИИ-агенты новой модели Google Gemini 4 Argon прошли Minecraft

Компания Google решила поделиться любопытным достижением своей новой модели Gemini 4 Argon, которая на днях стала доступна глобально. Оказалось, что эта модель самостоятельно прошла Minecraft.

Поисковый гигант опубликовал научную статью, где рассказано, как компания запустила в случайно сгенерированный мир игры четыре ИИ-агента на основе Gemini 4 Argon.

Важно, что специалисты Google не задавали агентам никаких конкретных задач. При этом агенты могли взаимодействовать, что, собственно, и сделали. Они общались через внутриигровой чат, делясь полезной информацией, ресурсами и предупреждая о каких-то опасностях. Кроме того, они пришли к разделению задач.

В итоге общими усилиями за 27 часов ИИ-агенты прошли игру, убив Дракона Края. Это не первый пример, когда ИИ-агенты проходят какую-то игру без специальных указаний.