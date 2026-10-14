Google открыла доступ к Gemini 4 Argon с миллионом выходных токенов

Компания Google объявила о глобальном запуске ИИ-модели Gemini 4 Argon, ранее доступной ограниченному кругу специалистов по кибербезопасности. По данным компании, новинка превосходит GPT-6 Astra от OpenAI и Claude Opus 5.5 от Anthropic в ряде тестов, а ее API на старте стоит дешевле конкурирующих решений.

В тесте DeepSWE v1.1 модель набрала 77,9%, опередив GPT-6 Astra с результатом 74,1% и Claude Opus 5.5 с 74,2%. Google также заявляет о лидерстве Argon в рейтинге Vals Index, оценивающем ИИ в профессиональных задачах, включая программирование, финансы и юриспруденцию.

Модель предназначена для решения сложных многоэтапных задач в разработке ПО, научных исследованиях и других областях. Через API она поддерживает до миллиона токенов на входе и выходе. По утверждению Google, это первая передовая модель с возможностью генерировать до миллиона выходных токенов.

Начальная стоимость API составляет $2 за миллион входных и $10 за миллион выходных токенов. С 1 декабря 2026 года тарифы вырастут вдвое. Для кешированных входных токенов предусмотрена скидка 95%.

Gemini 4 Argon доступна через приложения и сервисы Google, включая Gemini, поиск с ИИ-режимом, AI Studio и Antigravity. Кроме того, компания предоставит 10 тыс. ученых бесплатный доступ к расширенному тарифу Antigravity на шесть месяцев. Google подтвердила, что в линейке Gemini 4 появятся и другие модели.