HMD, выпускавшая смартфоны Nokia, — всё. Компания уходит с некоторых рынков и сокращает выпуск новых моделей ⁠ 4

Компания HMD Global, выпускающая смартфоны под собственным брендом и телефоны Nokia, собирается сократить присутствие на отдельных рынках и уменьшить производство устройств для глобального портфолио.

Об этом сообщил инсайдер smashx_60 в соцсети X. По его данным, производитель намерен сместить основной акцент на региональные рынки, а также корпоративный и промышленный сегменты.

Источник также утверждает, что в этом году не стоит ждать новых глобальных презентаций устройств HMD. Покупателям, которые присматриваются к уже представленным моделям бренда, он советует не откладывать покупку в ожидании следующего поколения.

При этом никаких официальных заявлений HMD о сворачивании глобальных запусков пока не приводится.

Инсайдер smashx_60 ранее точно сообщал данные о новейших смартфонах и кнопочных телефонах HMD, включая HMD Icon Flip 1.