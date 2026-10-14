Смартфон выйдет в четырёх цветах с плоским экраном 1,5K

Huawei Enjoy 100 Pro получит батарею более 8000 мА·ч и новый чип Kirin

Huawei готовит смартфон Enjoy 100 Pro с увеличенной батареей и новым процессором серии Kirin 8. Устройство оснастят плоским 6,84-дюймовым экраном LTPS с разрешением 1,5K.

Покупателям предложат четыре варианта оформления: Obsidian Black, Snow White, Sand Gold и Azure Ocean. Официально компания пока не подтвердила характеристики новинки.

По предварительным данным, ёмкость аккумулятора превысит 8000 мА·ч, мощность зарядки пока неизвестны. Для сравнения, Huawei Enjoy 90 Pro Max оснащён чипом Kirin 8000 и аккумулятором на 8500 мА·ч.

Ожидается, что базовые и более доступные модели Enjoy 100 получат три цвета — чёрный, белый и голубой. Huawei также может продавать их через операторов связи, включая специальную версию с адаптированными ИИ-функциями.