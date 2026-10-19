Новая модель DLSS 5 стала быстрее, но всё равно вызывает огромное падение производительности, а качество изображения немного пострадало
Технология всё ещё сыровата
Компания Nvidia на днях выпустила обновлённую модель DLSS 5, которая стала заметно быстрее. Авторы Hardware Unboxed протестировали её, чтобы оценить не только производительность, но и изменения в качестве изображения.
Рост производительности действительно существенный. Он составляет 30-40%, а порой и более. Правда, как хорошо видно на примере той же NBA 2K27, где DLSS 5 интегрирована официально, даже новая модель при активации приводит к падению производительности в два-четыре раза в зависимости от видеокарты и разрешения. То есть, несмотря на существенный прирост, нельзя сказать, что DLSS 5 стала существенно более привлекательной для геймеров именно с точки зрения производительности.
Авторы тестировали новую модель также в играх, где официальной поддержки DLSS 5 нет, и там ситуация та же самая.
Что же касается качества изображения, в целом особой разницы нет. Но всё же нельзя сказать, что её нет совсем. К примеру, в той же NBA 2K27 у новой модели ещё более явно проявляется один из основных артефактов DLSS 5 в виде белых ореолов вокруг персонажей.