Новая модель DLSS 5 стала быстрее, но всё равно вызывает огромное падение производительности, а качество изображения немного пострадало

Компания Nvidia на днях выпустила обновлённую модель DLSS 5, которая стала заметно быстрее. Авторы Hardware Unboxed протестировали её, чтобы оценить не только производительность, но и изменения в качестве изображения.

Рост производительности действительно существенный. Он составляет 30-40%, а порой и более. Правда, как хорошо видно на примере той же NBA 2K27, где DLSS 5 интегрирована официально, даже новая модель при активации приводит к падению производительности в два-четыре раза в зависимости от видеокарты и разрешения. То есть, несмотря на существенный прирост, нельзя сказать, что DLSS 5 стала существенно более привлекательной для геймеров именно с точки зрения производительности.

Авторы тестировали новую модель также в играх, где официальной поддержки DLSS 5 нет, и там ситуация та же самая.

Что же касается качества изображения, в целом особой разницы нет. Но всё же нельзя сказать, что её нет совсем. К примеру, в той же NBA 2K27 у новой модели ещё более явно проявляется один из основных артефактов DLSS 5 в виде белых ореолов вокруг персонажей.