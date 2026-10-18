Lada Granta, Toyota Camry, Hyundai Solaris и Opel Astra: названы самые популярные подержанные авто в России

По данным «Авито Авто», в III квартале 2026 года лидерами спроса на российском рынке автомобилей с пробегом стали Lada Granta, Lada Priora и Toyota Camry. Среди марок первое место заняла Lada с долей 22,9%, за ней следуют Toyota с 7,5% и Hyundai с 5,6%. Средняя стоимость подержанного автомобиля за этот период составила 1,3 млн рублей.

В сегменте российских автомобилей наиболее популярной моделью стала Lada Granta со средней ценой 569 тыс. рублей. Второе место заняла Lada Priora, которую в среднем предлагали за 316 тыс. рублей, а третье — Lada 2114 Samara со стоимостью около 196 тыс. рублей.

Среди японских машин лидировала Toyota Camry со средней ценой 2 млн рублей. В тройку также вошли Toyota Corolla, которую оценивали в среднем в 805 тыс. рублей, и Toyota RAV4 со средней стоимостью 2,2 млн рублей.

В категории корейских автомобилей наиболее популярными оказались Hyundai Solaris и Kia Rio. Их средняя стоимость составила 927 тыс. и 906 тыс. рублей соответственно. Третье место занял кроссовер Kia Sportage со средней ценой 1,6 млн рублей.

Среди немецких автомобилей первое место по популярности досталось Opel Astra со средней стоимостью 527 тыс. рублей. Далее расположились Volkswagen Passat за 736 тыс. рублей и Volkswagen Polo, который в среднем стоил 892 тыс. рублей.