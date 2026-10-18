Смартфон для параноика. Представлен Brax Wink — отключает камеры, автоматически стирает данные и обходится без сервисов Google

Компания Brax Technologies, ранее выпустившая смартфон Brax3 и планшет Brax Open_Slate, представила новый смартфон — Brax Wink. Новинка получила 4-дюймовый OLED-экран, физическую QWERTY-клавиатуру и модульную конструкцию, позволяющую менять часть корпуса ради установки более ёмкого аккумулятора. Предзаказы уже открыты: первым покупателям устройство достанется за 450 долларов вместо 700 долларов.

Brax Wink построен на SoC MediaTek MT8875 с четырьмя ядрами Arm C1-Pro и четырьмя Arm C1-Nano, а также графическим ускорителем Mali-G625 MC2. Смартфон предложен в единственной конфигурации с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Поддерживаются карты памяти microSD объёмом до 1 ТБ.

Фронтальной камеры нет, разрешение основной — 50 Мп. Устройство поддерживает две SIM-карты — физическую и eSIM — и, по данным компании, работает с глобальными диапазонами LTE и 5G. Среди других характеристик — Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6E, порт USB-C стандарта USB 3.2 Gen 1, разъём для наушников и два динамика. Чипа NFC нет.

Одной из главных особенностей стала съёмная клавиатура QWERTY с сенсорной поверхностью: по клавишам можно проводить пальцем, чтобы прокручивать страницы и выполнять жесты. При необходимости клавиатурный модуль можно заменить частью корпуса с аккумулятором большей емкости. При этом емкость стандартной батареи пока не раскрыта. Смартфон также можно использовать без клавиатуры.

Brax Wink работает под управлением BraxOS — версии Android без встроенных сервисов Google. Компания заявляет, что операционная система не содержит рекламных модулей и встроенных трекеров, а обновления программного обеспечения будут выходить до 2032 года. В верхней части корпуса предусмотрен физический переключатель конфиденциальности, позволяющий отключать микрофоны и камеру. Пользователь сможет самостоятельно настроить, какие функции будут блокироваться этим переключателем.

Программная часть включает несколько необычных инструментов защиты данных. Среди них — пароль принуждения, при вводе которого устройство стирает данные, автоматическое удаление информации после нескольких неудачных попыток разблокировки и очистка памяти, если смартфон остаётся выключенным дольше заданного времени. Также предусмотрена функция удаления данных при перезагрузке, в том числе после случайного перезапуска или полного разряда аккумулятора.

BraxOS позволяет ограничить USB-C только зарядкой, отключать отдельные датчики и включать режим концентрации, в котором доступны только основные инструменты без приложений из сторонних магазинов. Для звонков и сообщений между пользователями Brax заявлено сквозное шифрование. Кроме того, система предлагает возможность изменения IMEI и ограничения обычных телефонных вызовов и SMS.

Аппараты из первой партии будут поставлены покупателям в июле 2027 года, поставки второй партии планируются месяцем позже. В комплект входят смартфон с QWERTY-модулем, кабель USB-C и полупрозрачный чехол.