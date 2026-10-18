Большая и белая RTX 5060 Ti. AX Gaming представила видеокарту GeForce RTX 5060 Ti X3W PRO 16GB
Но зато двухслотовая
Компания AX Gaming представила видеокарту GeForce RTX 5060 Ti X3W PRO 16GB, которая выделяется белым цветом и весьма крупными размерами.
Длина карты достигает 319 мм, что очень много для RTX 5060 Ti. Благо занимает она лишь два слота расширения. Что интересно, у компании уже есть похожая модель X3W, но она в полтора раза толще.
В новой модели используется система охлаждения Punk 4.0 с тремя вентиляторами и тремя 6-миллиметровыми тепловыми трубками. Учитывая скромное потребление этой модели, вероятно, конкретно данное исполнение будет выделяться низким уровнем шума и невысоким нагревом.
Из остального можно выделить скромный заводской разгон ядра (+30 МГц), восьмиконтактный разъём питания, чёрный текстолит.
Цены нет, но RTX 5060 Ti 16GB в любом случае сейчас крайне дорогие.