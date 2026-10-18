Новый Li Auto L8 прошёл сертификацию в России — сразу с сервисами «Яндекса»

Официальный дистрибутор Li Auto в России завершил сертификацию нового гибридного кроссовера Li Auto L8 для российского рынка. Автомобиль будут поставлять с полностью русифицированным интерфейсом мультимедийной системы и мобильного приложения, а также интегрированными сервисами «Яндекса». Об этом сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе дистрибьютора.

Речь о Li Auto L8, который представили в Китае в июне 2026 года. Габариты машины —5135 х 2000 х 1800 мм при колёсной базе 3045 мм. Силовая установка традиционно для Li Auto гибридная: колёса приводят в движение электромоторы, а бензиновый двигатель используется для зарядки тяговой батареи. Мощность системы — 571 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 4,8 секунды. Привод у машины полный.

Одной из главных особенностей нового поколения стала тяговая батарея емкостью 72,7 кВт·ч с поддержкой быстрой зарядки 5C. Запас хода на чистом электричестве составляет 353 км, а общий запас хода — 1385 км по циклу WLTC.

В салоне — четыре кресла с «нулевой гравитацией», аудиосистема Halo Theater мощностью 4720 Вт. В зависимости от комплектации также доступны пневматическая подвеска, полноуправляемое шасси.

Для российского рынка предусмотрена отдельная спецификация автомобиля. Помимо русифицированного интерфейса мультимедийной системы и мобильного приложения Li Auto, она включает регистрацию основного аккаунта владельца с помощью адреса электронной почты. В мультимедийную систему встроят сервисы «Яндекса» — навигацию, музыку и другие цифровые приложения. Это позволит пользоваться привычными российскими сервисами непосредственно через интерфейс автомобиля без установки стороннего программного обеспечения.

Вывод нового L8 станет следующим этапом обновления официальной линейки Li Auto в России после появления флагманского кроссовера L9 Livis.