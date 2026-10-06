«Вот почему RAM такая дорогая». Дженсен Хуанг копирует Майкла Джексона, Билл Гейтс в обмороке, Тим Кук в восторге — новый ИИ-ролик на фоне рекорда Nvidia набирает популярность ⁠ 2

На Bilibili разлетелся ИИ-ролик, в котором глава Nvidia Дженсен Хуанг выпрыгивает на сцену концерта в кожаной куртке и очках и танцует в стиле Майкла Джексона. Ролик создан на фоне новостей о том, что акции Nvidia снова достигли нового исторического максимума.

В зале в качестве фанатов другие фигуры индустрии: глава AMD Лиза Су, Сэм Альтман из OpenAI, основатель DeepSeek Лян Вэньфэн, лидер Apple Тим Кук, глава Anthropic Дарио Амодеи, глава Microsoft Сундар Пичаи и Илон Маск. В кадр попал даже ИИ-ассистент Doubao. Билл Гейтс от восторга «теряет сознание», и его уносят на носилках.

Сейчас ИИ-видео уже практически неотличимы от настоящих — следов генерации почти не остаётся.

Маск прокомментировал коротко и по существу: «Вот почему оперативная память такая дорогая».