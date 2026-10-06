$2000 вместо $4000. Xgimi привезла 4K-проекторы с 120 Гц и яркостью до 5700 люмен в США ⁠ 1

Xgimi выводит на американский рынок серию ультракороткофокусных проекторов Aura 3, в которую вошли модели Aura 3 Max и Aura 3 Pro. Оба устройства используют RGB-трехлазерный источник света и 0,47-дюймовый DMD-чип, формируя изображение в разрешении 4K UHD. Старшая версия обеспечивает яркость 5700 ISO люмен и контрастность 8000:1, тогда как Aura 3 Pro рассчитана на 4100 ISO люмен и 7000:1. Модель Max также оснащена двойной динамической диафрагмой.

Источник изображения: gizmochina // Xgimi

Проекторы поддерживают частоту 120 Гц при выводе 4K, что делает их ориентированными в том числе на современные игровые консоли. Предусмотрены HDMI с пропускной способностью 4K 120 Гц, VRR, ALLM и AMD FreeSync Premium. Оптика обеспечивает коэффициент проекции 0,163:1: для получения изображения диагональю 120 дюймов устройство достаточно установить примерно в 20 см от стены или экрана. Обе модели охватывают 110% цветового пространства BT.2020, поддерживают Dolby Vision, HDR10+ и IMAX Enhanced, а за звук отвечает 80-ваттная акустика Harman Kardon.

Американский запуск пройдет через Kickstarter 20 октября. Рекомендованная цена Aura 3 Max составляет $5000, однако участникам раннего заказа предлагают ее за $2200 при внесении возвращаемого депозита $50. Для Aura 3 Pro заявлена цена $4000, а ранняя стоимость составит $2000 . Поставки покупателям должны начаться в декабре.