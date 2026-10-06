Windows 11 исполнилось 5 лет — у неё уже более 1 млрд пользователей

Новая ОС достигла миллиардной аудитории быстрее Windows 10

Windows 11 отмечает пятилетие с момента официального релиза, состоявшегося 5 октября 2021 года.

За это время операционная система преодолела отметку в 1 млрд пользователей, сообщила Microsoft. Компания утверждает, что новый выпуск достиг такого масштаба быстрее предшественницы: Windows 11 потребовалось 1576 дней, тогда как Windows 10 — 1706 дней.

Переход на новую ОС сопровождался дискуссиями вокруг требований к аппаратному обеспечению, включая обязательную поддержку TPM 2.0. 

Windows 11 исполнилось 5 лет — у неё уже более 1 млрд пользователей
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

За пять лет Microsoft неоднократно меняла интерфейс и добавляла новые функции, однако вместе с развитием системы увеличилось и число проблем, связанных с обновлениями — от отдельных программных ошибок до сбоев в работе компьютеров.

При этом доля Windows 11 заметно выросла после прекращения поддержки Windows 10 14 октября 2025 года. Уход предыдущей версии с рынка ускорил переход пользователей на Windows 11, которая теперь занимает доминирующее положение.

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