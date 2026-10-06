Huawei Mate 90 по-новому использует сеть — смартфоны объединяют связь для ускорения видеозвонков

Huawei заявила, что смартфоны серии Mate 90 способны на 90% уменьшить задержки и буферизацию во время видеоконференций. Сравнение, предположительно, проводилось с предыдущим поколением.

Возможность реализована через функцию совместного использования сетевых ресурсов между несколькими устройствами Huawei и предназначена для случаев, когда основной смартфон получает слабый сигнал.

Работу технологии продемонстрировал исполнительный директор Huawei Ричард Ю. В эксперименте несколько емкостей символизировали разные смартфоны, а общий резервуар с водой — совокупный сетевой ресурс. При подключении большого числа устройств к одному источнику доступный каждому аппаратный ресурс сокращается, что может ухудшать качество связи.

При включении новая функция Network Sharing объединяет сетевые ресурсы различных устройств Huawei в единый ресурс одним нажатием кнопки. Таким образом, можно использовать сеть с других телефонов по мере необходимости.

Для активации функции на смартфоне Mate 90 необходимо открыть настройки, найти раздел Multi-device collaboration, выбрать Communication Sharing и включить Network Sharing.

Huawei уже начала широкое распространение HarmonyOS 7, поэтому поддержка совместного использования сетевых ресурсов в ближайшее время должна появиться на большем количестве устройств компании.