По сравнению с другими Android-смартфонами экран также характеризуется меньшим мерцанием и сниженным уровнем синего света

7 дней в обычном режиме и месяц в режиме ожидания. Первый смартфон с экраном Nxtpaper OLED и режимом электронной книги TCL P80 Ultra ⁠показали вживую

Живые фото смартфона TCL P80 Ultra выложило издание The Verge. Смартфон оснащен экраном Nxtpaper, который остается хорошо читаемым как при слабом освещении в помещении, так и под ярким солнцем. По сравнению с другими Android-смартфонами экран также характеризуется меньшим мерцанием и сниженным уровнем синего света, а широкие углы обзора и эффективное подавление бликов дополняются отзывчивым сенсором и очень плавной прокруткой.

Главная особенность P80 Ultra — специальный переключатель на боковой грани. Одним нажатием смартфон переводится в режим чтения, имитирующий работу с бумажными документами. Кроме того, доступен монохромный режим защиты глаз Max Ink, который убирает визуальные отвлекающие элементы большинства приложений и одновременно снижает энергопотребление. В результате устройство может использоваться не только как смартфон, но и как электронная книга.

Источник изображения: The Verge // Dominic Preston

Качество снимков журналисты не назвали выдающимся, а производительность процессора оказалась средней — при обычном использовании заметны задержки. Главным преимуществом P80 Ultra остается именно экран Nxtpaper.

Источник изображения: The Verge // Dominic Preston

По данным TCL, аккумулятор на 5800 мА•ч способен обеспечить до семи дней непрерывной работы и до 26 дней в режиме ожидания. P80 Ultra оснащён Dimensity 7400 Elite, 8 ГБ ОЗУ и флеш-памятью до 512 ГБ, поддерживает зарядку мощностью 45 Вт и получил камеры на 50, 8 и 50 Мп с трёхкратным оптическим зумом.