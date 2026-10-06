ESA начало изучать создание собственной орбитальной станции после МКС

Два европейских консорциума оценят, сможет ли Европа самостоятельно создать и эксплуатировать орбитальный комплекс для пилотируемых полётов и научных исследований

Европейское космическое агентство (ESA) запустило два параллельных исследования возможности создания европейской орбитальной станции после завершения эксплуатации МКС. Контракты получили консорциумы во главе с Airbus Defence and Space и OHB, а сами исследования рассчитаны на девять месяцев.

Инженеры оценят возможные архитектуры будущего комплекса, его инфраструктуру, системы жизнеобеспечения, транспортировку экипажей и грузов, а также необходимые технологии и промышленные мощности. Предполагаемая станция должна поддерживать пилотируемые полёты, научные эксперименты и испытания новых технологий на низкой околоземной орбите.

ESA начало изучать создание собственной орбитальной станции после МКС
Источник изображения: ESA

ESA пока не приняло решение о строительстве такой станции. Европейский комплекс рассматривается как один из нескольких вариантов сохранения присутствия Европы на низкой околоземной орбите наряду с возможным участием в коммерческих орбитальных станциях других операторов. Результаты исследований должны помочь странам — членам ESA принять последующие решения.

Европа уже располагает значительным опытом создания пилотируемой космической инфраструктуры благодаря участию в программе МКС. Среди европейских разработок — лаборатория «Коламбус» и Европейский служебный модуль для американского корабля Orion, а европейские компании параллельно развивают системы транспортировки, обитаемые модули, жизнеобеспечение, робототехнику и обслуживание аппаратов на орбите.

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