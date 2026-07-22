Такого флагмана у Samsung ещё не было. Представлен Samsung Galaxy Z Fold 8 с экраном 5,5 дюйма и батареей 4800 мАч

Samsung представила совершенно новый складной смартфон Galaxy Z Fold 8. Новинка отличается особыми пропорциями. Внешний экран имеет соотношение сторон 10 : 16, что, как отмечает Samsung, обеспечивает привычный и удобный формат для повседневных задач — общения в мессенджерах, просмотра социальных сетей, поиска информации и коротких видеороликов. В раскрытом состоянии основной дисплей имеет соотношение сторон 4 : 3. Примерно те же пропорции ожидаются у будущего iPhone Ultra.

Galaxy Z Fold8 стал самым легким устройством серии — его вес составляет всего 201 г. Толщина корпуса достигает 9,7 мм в сложенном состоянии и 4,5 мм в раскрытом. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4800 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт, беспроводной зарядки мощностью до 20 Вт и обратной беспроводной зарядки.

Внутренний 7,6-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X с разрешением QXGA+ поддерживает адаптивную частоту обновления от 1 до 120 Гц, технологию Vision Booster и яркость до 3000 нит. Внешний экран имеет диагональ 5,5 дюйма, разрешение WUXGA+ и также поддерживает частоту обновления до 120 Гц.

Одним из главных нововведений стала технология Flex Titanium. В конструкции дисплея используются элементы из титана, благодаря чему корпус удалось сделать тоньше без снижения прочности. Компания также переработала шарнир, оптимизировала его работу и сделала процесс раскрытия смартфона более плавным.

В основе аппаратной платформы лежит SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Конфигурации памяти — как у Galaxy Z Fold 8 Ultra: 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ.

Основная камера представлена двумя 50-мегапиксельными модулями — с широкоугольным и сверхширокоугольным объективами.

Galaxy Z Fold8 работает под управлением Android 17 с оболочкой One UI 9, поддерживает сети 5G, Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0, а также имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP48. Смартфон поступит в продажу в лавандовом, графитовом и кремовом цветах.

Видео по теме