Нью-Йорк заморозил строительство дата-центра за $1 млрд: проект мощностью 176 МВт оказался под двойным запретом

Штат ввёл годовой мораторий на крупные дата-центры, а власти Брукхейвена дополнительно запретили новые проекты на 18 месяцев, пока пересматривают правила строительства цифровой инфраструктуры

Проект дата-центра стоимостью $1 млрд в Брукхейвене на острове Лонг-Айленд оказался под угрозой после введения сразу двух мораториев. Компания Wildflower планировала построить комплекс площадью 51 003 2² на участке в 79 акров. Проектная мощность объекта должна была составить 176 МВт.

Сначала губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул ввела годовой мораторий на строительство дата-центров мощностью 50 МВт и выше. Поскольку будущий объект Wildflower значительно превышает этот порог, его реализация оказалась приостановлена.

Источник: Wildflower Ltd

Затем городской совет Брукхейвена единогласно утвердил собственный 18-месячный мораторий, который будет действовать до января 2028 года. За это время власти намерены обновить местные строительные нормы с учётом требований к объектам цифровой инфраструктуры. Решение приняли после пятичасового общественного заседания, на котором около 60 жителей выступили против строительства дата-центров. Всего встречу посетили около 300 человек.

Директор по развитию Wildflower Майкл Боуден заявил, что компания оценивает последствия решения властей штата, но не уточнил, будет ли продолжать работу над проектом. По его словам, дата-центр должен использовать замкнутую систему охлаждения, которая минимизирует потребление местных водных ресурсов.

Согласно информации на сайте Wildflower, этот объект остаётся единственным дата-центром в портфеле компании, а его ввод в эксплуатацию ожидался ещё в 2024 году.