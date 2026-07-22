Вопреки ограничениям: Microsoft может заменить часть ИИ-моделей в Copilot на китайскую Kimi K3 ради экономии $600 млн

Компания уже тестирует доступ к модели Moonshot через Azure

Microsoft рассматривает возможность использования китайской ИИ-модели Kimi K3 в сервисах Copilot и уже работает над её запуском через облачную платформу Azure, сообщает The Information. По расчётам компании, переход части задач Copilot с моделей OpenAI и Anthropic на открытую Kimi K3 может сократить расходы на обработку запросов до $600 млн.

Интерес Microsoft к китайским открытым моделям связан с переходом Copilot Cowork на модель оплаты за фактическое потребление токенов. Более дешёвые модели позволяют снизить стоимость работы сервисов при сохранении необходимых возможностей.

Ранее сообщалось, что Microsoft рассматривала для Copilot Cowork модель DeepSeek V4 или аналогичные решения, размещённые на собственной инфраструктуре.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Kimi K3 — открытая модель с 2,8 трлн параметров. Она поддерживает работу с разными типами данных, имеет контекстное окно примерно на 1 млн токенов и использует архитектуру, распределённую между большим количеством графических процессоров. Это позволяет снизить требования к памяти при работе модели в дата-центрах.

При этом Kimi K3 не является самой дешёвой моделью по стоимости обработки запросов. Средняя цена одного задания в тесте Intelligence Index составляет около $0,94, тогда как некоторые другие модели показывают меньшие значения. Однако оптимизации архитектуры позволяют сделать её эксплуатацию конкурентоспособной на масштабах дата-центров.

Возможное внедрение Kimi K3 происходит на фоне политических разногласий в США вокруг китайских ИИ-моделей. Администрация Дональда Трампа рассматривает меры по ограничению использования открытых моделей из Китая, а Министерство торговли США изучает возможность включения китайских ИИ-лабораторий в список ограничений. Возможное сотрудничество Microsoft с Moonshot может стать одним из примеров конфликта между снижением стоимости ИИ-сервисов и требованиями технологической безопасности.