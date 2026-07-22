Большая батарея 800 мАч, очень яркий экран, титановый корпус, IP69K, мониторинг ЭКГ и температуры. Представлены флагманские умные часы Samsung Galaxy Watch Ultra 2

Батарея больше на 35% — корпус тоньше на 12%

Samsung представила флагманские умные часы Galaxy Watch Ultra 2. Новинка получила аккумулятор емкостью 800 мА·ч — на 35% больше в сравнении с моделью первого поколения. Слухи говорили, что Galaxy Watch Ultra 2 будут построены не на SoC Exynos, а на однокристальной платформе Qualcomm — так и есть: в основе устройства лежит платформа Snapdragon Wear Elite Platform. Максимальная яркость экрана AMOLED выросла до рекордных для серии 5000 нит.

Несмотря на более емкую батарею, Samsung уменьшила толщину корпуса на 12%. Часы получили ударопрочный титановый корпус, доступны в размере 47 мм и двух цветах — «Серый Титан» и «Черный Титан».

Особое внимание компания уделила спортивным возможностям. Например, появилась функция «Бег по пересеченной местности», которая анализирует рельеф, перепады высот и прогресс подъема, помогая эффективнее распределять нагрузку и снижать риск травм.

Также представлены новые функции контроля гидратации. Система «Питание» работает совместно с функцией оценки потери жидкости через пот и рассчитывает, когда и сколько воды необходимо восполнить с учетом массы тела пользователя.

Galaxy Watch Ultra 2 стали еще более ориентированы на дайвинг: благодаря защите IP69K, водонепроницаемости до 10 АТМ и сертификации EN13319 часы можно использовать при погружениях. Во время нахождения под водой устройство отображает глубину, продолжительность погружения и температуру воды. Позднее в этом году Samsung выпустит приложение Ultra 2 Diving, разработанное совместно с производителем оборудования для дайвинга Mares. Оно добавит контроль скорости погружения и всплытия, а также дополнительные функции безопасности.

Часы получили широкий набор датчиков для контроля здоровья, включая BioActive с функциями измерения ЭКГ, анализа состава тела, температуры кожи и других показателей. Среди новых возможностей — обнаружение признаков апноэ сна с использованием алгоритмов ИИ, мониторинг жизненных показателей во время сна, оценка состояния сердечно-сосудистой системы, рекомендации по тренировкам и восстановлению, а также контроль уровня окружающего шума для защиты слуха.

Galaxy Watch Ultra 2 работают под управлением Wear OS 7 с оболочкой One UI 9 Watch, имеют 2 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, поддерживают двухдиапазонный GPS (L1+L5), Wi-Fi, NFC, Bluetooth и LTE.

Предзаказы стартуют сегодня, 22 июля, на отдельных рынках, а мировые продажи начнутся 21 августа.