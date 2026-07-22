Объявлены российские цены на Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8, Flip8, Galaxy Watch9 и Galaxy Ultra2

Предзаказы уже начались

Мобильные телефоны

Сразу после презентации новых смартфонов Samsung Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra и умных часов появились цены на эти устройств в России, которые уже доступны для предзаказа.

Изображение Samsung/М.Видео

Стоимость смартфонов в каналах продаж М.Видео и МТС:

  • Galaxy Z Fold8 Ultra 12+256ГБ — 170 тысяч рублей;
  • Galaxy Z Fold8 Ultra 12+512ГБ — 200 тысяч рублей;
  • Galaxy Z Fold8 Ultra 16ГБ+1ТБ — 250 тысяч рублей;
  • Galaxy Z Fold8 12+256ГБ — 150 тысяч рублей;
  • Galaxy Z Fold8 12+512ГБ — 180 тысяч рублей;
  • Galaxy Z Fold8 16ГБ+1ТБ — 230 тысяч рублей;
  • Galaxy Z Flip8 12+256ГБ — 105 тысяч рублей;
  • Galaxy Z Flip8 12+512ГБ — 125 тысяч рублей.

Стоимость часов:

  • Samsung Galaxy Watch9 40 мм — 29 тысяч рублей;
  • Samsung Galaxy Watch9 44 мм — 31 тысяча рублей;
  • Samsung Galaxy Ultra2 — 50 тысяч рублей.

До 27 сентября на Samsung Galaxy Watch9 действует специальное предложение — скидка 2 тысячи рублей.

Аналогичные цены действуют в restore и galaxystore.

Видео по теме

Самый тонкий флагман Samsung. Представлен Galaxy Z Fold 8 Ultra: 200 Мп, корпус 4,1 мм, 5000 мАч, IP48 и новые функции ИИБольшая батарея 800 мАч, очень яркий экран, титановый корпус, IP69K, мониторинг ЭКГ и температуры. Представлены флагманские умные часы Samsung Galaxy Watch Ultra 2