Объявлены российские цены на Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8, Flip8, Galaxy Watch9 и Galaxy Ultra2
Предзаказы уже начались
Сразу после презентации новых смартфонов Samsung Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra и умных часов появились цены на эти устройств в России, которые уже доступны для предзаказа.
Стоимость смартфонов в каналах продаж М.Видео и МТС:
- Galaxy Z Fold8 Ultra 12+256ГБ — 170 тысяч рублей;
- Galaxy Z Fold8 Ultra 12+512ГБ — 200 тысяч рублей;
- Galaxy Z Fold8 Ultra 16ГБ+1ТБ — 250 тысяч рублей;
- Galaxy Z Fold8 12+256ГБ — 150 тысяч рублей;
- Galaxy Z Fold8 12+512ГБ — 180 тысяч рублей;
- Galaxy Z Fold8 16ГБ+1ТБ — 230 тысяч рублей;
- Galaxy Z Flip8 12+256ГБ — 105 тысяч рублей;
- Galaxy Z Flip8 12+512ГБ — 125 тысяч рублей.
Стоимость часов:
- Samsung Galaxy Watch9 40 мм — 29 тысяч рублей;
- Samsung Galaxy Watch9 44 мм — 31 тысяча рублей;
- Samsung Galaxy Ultra2 — 50 тысяч рублей.
До 27 сентября на Samsung Galaxy Watch9 действует специальное предложение — скидка 2 тысячи рублей.
Аналогичные цены действуют в restore и galaxystore.
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