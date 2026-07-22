Самый тонкий флагман Samsung. Представлен Galaxy Z Fold 8 Ultra: 200 Мп, корпус 4,1 мм, 5000 мАч, IP48 и новые функции ИИ

Samsung официально представила складной флагман Galaxy Z Fold 8 Ultra. Смартфон вошел в число первых моделей компании с предустановленной Android 17 и интерфейсом One UI 9.

Galaxy Z Fold 8 Ultra получил 8-дюймовый внутренний дисплей Dynamic AMOLED 2X с разрешением QXGA+, адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц и технологией Vision Booster. Внешний экран имеет диагональ 6,5 дюйма, разрешение Full HD+ и также поддерживает частоту обновления до 120 Гц.

Корпус стал самым тонким в истории серии Fold: в раскрытом состоянии его толщина составляет всего 4,1 мм, в сложенном — 8,9 мм. Вес устройства — 215 граммов.

В основе аппаратной платформы лежит SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Конфигураций памяти три: 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ.

В основной камере три модуля. В главном — 200-мегапиксельный сенсор, в модуле со сверхширокоугольным объективом — 50-мегапиксельный датчик, в модуле с телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом используется 10-мегапиксельный датчик. Фронтальная камера — тоже 10-мегапиксельная.

Для съемки в сложных условиях предусмотрен улучшенный ночной режим. Также доступна запись видео в 8K с новым кодеком APV и функция Cine LUT для кинематографической цветокоррекции прямо на смартфоне.

Galaxy Z Fold 8 Ultra оснащен аккумулятором емкостью 5000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт, беспроводной зарядки мощностью 20 Вт и обратной беспроводной зарядки. Компания также обновила систему охлаждения.

Большой экран смартфона адаптирован для новых функций Galaxy AI. Среди них — персонализированная сводка «Мой день», интеллектуальные подсказки, которые предлагают действия на основе переписки, а также обновленный Gemini Intelligence, способный выполнять сложные сценарии сразу в десятках приложений. Пользователи также смогут работать с функцией «Заметки» в Gemini для создания резюме встреч, документов и структурирования информации.

Безопасность обеспечивают платформа Samsung Knox, аппаратный модуль Knox Vault и новые инструменты контроля работы искусственного интеллекта.

Galaxy Z Fold 8 Ultra поддерживает сети 5G, Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0, а также имеет защиту от пыли и воды в соответствии со степенью IP48. Смартфон будет доступен в графитовом, кремовом и фиолетовом цветах.

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