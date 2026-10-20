Технология позволяет оставаться на связи там, где нет сотовых вышек

Украина, Казахстан и Бангладеш: Starlink подключил к спутниковой связи более 11 млн абонентов VEON ⁠ 1

Спутниковая система Starlink Mobile обеспечила связь для более чем 11 млн клиентов группы VEON в Украине, Казахстане и Бангладеш.

Технология Direct-to-Device позволяет подключаться к спутниковой сети напрямую с обычных смартфонов, поддерживающих стандарт LTE, без необходимости использовать специальные спутниковые телефоны. Решение призвано расширить доступ к мобильным коммуникациям в регионах, где традиционная телекоммуникационная инфраструктура развита недостаточно.

Пользователи могут отправлять сообщения и голосовые заметки, передавать данные о местоположении и пользоваться SMS даже в удалённых районах, где отсутствует покрытие наземных сетей. Такая связь особенно важна в местах, где строительство сотовых вышек затруднено, а также на территориях с ограниченной телекоммуникационной инфраструктурой. Спутниковый канал позволит поддерживать связь за пределами обычной зоны покрытия мобильных операторов.

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VEON стала первой международной телекоммуникационной группой, внедрившей Starlink Mobile сразу на трёх рынках. Проект рассчитан на расширение доступности связи для миллионов пользователей в быстрорастущих регионах. Интеграция спутниковых технологий с существующими мобильными сетями должна повысить устойчивость коммуникационной инфраструктуры и предоставить абонентам дополнительные возможности подключения в местах, где обычная мобильная связь недоступна.