Украина, Казахстан и Бангладеш: Starlink подключил к спутниковой связи более 11 млн абонентов VEON
Технология позволяет оставаться на связи там, где нет сотовых вышек
Спутниковая система Starlink Mobile обеспечила связь для более чем 11 млн клиентов группы VEON в Украине, Казахстане и Бангладеш.
Технология Direct-to-Device позволяет подключаться к спутниковой сети напрямую с обычных смартфонов, поддерживающих стандарт LTE, без необходимости использовать специальные спутниковые телефоны. Решение призвано расширить доступ к мобильным коммуникациям в регионах, где традиционная телекоммуникационная инфраструктура развита недостаточно.
Пользователи могут отправлять сообщения и голосовые заметки, передавать данные о местоположении и пользоваться SMS даже в удалённых районах, где отсутствует покрытие наземных сетей. Такая связь особенно важна в местах, где строительство сотовых вышек затруднено, а также на территориях с ограниченной телекоммуникационной инфраструктурой. Спутниковый канал позволит поддерживать связь за пределами обычной зоны покрытия мобильных операторов.
VEON стала первой международной телекоммуникационной группой, внедрившей Starlink Mobile сразу на трёх рынках. Проект рассчитан на расширение доступности связи для миллионов пользователей в быстрорастущих регионах. Интеграция спутниковых технологий с существующими мобильными сетями должна повысить устойчивость коммуникационной инфраструктуры и предоставить абонентам дополнительные возможности подключения в местах, где обычная мобильная связь недоступна.