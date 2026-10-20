OnePlus Ace 7 получит два дополнительных отверстия в корпусе — OnePlus гордится этой разработкой

OnePlus официально подтвердила, что представит смартфоны серии Ace 7 в октябре. Одной из главных особенностей новинок станет активная система охлаждения со встроенным вентилятором. В компании утверждают, что продуманная конструкция позволит не только отводить тепло от SoC, но и сделать игру в горизонтальном положении более комфортной.

Президент OnePlus China Ли Цзе отметил, что само по себе наличие вентилятора ещё не гарантирует качественное охлаждение и отсутствие тротлинга. Во время игры пальцы могут перекрывать отверстие для забора воздуха, а горячий воздух — обдувать руки и мешать управлению. Поэтому при разработке Ace 7 компания уделила особое внимание направлению воздушных потоков.

Судя по опубликованным схемам, система охлаждения получит два отдельных воздушных канала. Первый будет направлять поток непосредственно на компоненты аппаратной платформы, а второй — на заднюю крышку смартфона. В OnePlus заявляют, что подобное решение было впервые разработано компанией.

Воздухозаборники расположены так, чтобы пальцы с меньшей вероятностью перекрывали их во время игры. Нагретый воздух предполагается выводить вверх, подальше от рук пользователя. Одновременно прохладный поток будет обдувать заднюю панель.

По данным китайского инсайдера Experience More, в серию войдут модели с SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5V и Snapdragon 8 Elite Gen 5, экранами с кадровой частотой 185 Гц и 200-мегапиксельными камерами.

Смартфоны OnePlus Ace 7 уже доступны для предварительного заказа на китайских торговых площадках, дизайн уже тоже раскрыт.