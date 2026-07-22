Nokia за 35 евро с защитой от воды и зарядкой раз в 19 дней. Представлен защищенный кнопочный телефон Nokia 123 Shield

С портом USB-C и стандартным разъемом для наушников

Компания HMD представила новый кнопочный телефон Nokia 123 Shield — это самый доступный в линейке телефон с защитой от воды и пыли (в соответствии со степенью IP65). Корпус получил нескользящую текстуру по бокам, порт USB-C и стандартный разъем 3,5 мм для наушников. Оба разъема закрыты резиновыми заглушками.

Изображение: HMD

В Nokia 123 Shield также улучшено качество связи. Производитель утверждает, что телефон обеспечивает более стабильный прием сигнала и лучшее качество голосовых вызовов по сравнению с другими 2G-моделями компании (например, Nokia 105).

Изображение: HMD

Телефон построен на платформе Unisoc SC6531E, программная платформа — S30+. Объемы ОЗУ и встроенной флеш-памяти — по 4 МБ. Для хранения данных предусмотрена поддержка карт памяти microSD объемом до 32 ГБ.

Nokia 123 Shield получил 2,4-дюймовый дисплей с разрешением QVGA, предусмотрена простая камера. Производитель отмечает, что вспышка может использоваться как фонарик и светит примерно в три раза ярче, чем у Nokia 110.

Изображение: HMD

Емкость аккумулятора составляет 1750 мА·ч. По данным производителя, телефон способен проработать до 19 дней в режиме ожидания или до 27,9 часа в режиме разговора. Также устройство поддерживает две SIM-карты, FM-радио (с проводными и беспроводными наушниками).

Nokia 123 Shield уже появился у европейских ретейлеров. В Болгарии его стоимость составляет около 35 евро, а в Греции — около 40 евро. Телефон доступен в зеленом и фиолетовом цветах.