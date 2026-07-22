Новый российский запуск все ближе: на космодром Восточный доставили ракету «Союз-2»

Роскосмос продолжает подготовку к очередному космическому запуску с космодрома Восточный. На площадку прибыл железнодорожный состав с блоками ракеты-носителя «Союз-2» и головным обтекателем.

Фото: Роскосмос

Доставленные элементы будут подготовлены к последующей сборке ракеты в монтажно-испытательном комплексе. После завершения всех проверок носитель объединят с другими компонентами ракеты перед будущим запуском.

Фото: Роскосмос

Подготовка к миссии началась ранее. 10 июля на Восточный транспортным самолетом Ан-124-100 был доставлен разгонный блок «Фрегат».

«Фрегат» используется совместно с ракетами среднего класса, включая «Союз-2», и предназначен для выведения одного или нескольких космических аппаратов на различные орбиты. Благодаря собственной двигательной установке разгонный блок способен многократно включать двигатели во время одного полета, что позволяет выполнять сложные многоспутниковые миссии и отправлять аппараты не только на околоземные орбиты, но и по межпланетным траекториям.

Роскосмос пока не раскрыл дату предстоящего запуска и состав полезной нагрузки.