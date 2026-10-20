AI Mesh, Wi-Fi 7+, Bluetooth-шлюз и даже сменные панели корпуса. Huawei запустила предпродажи роутеров Router X2 и Router X2 Pro, цены — от $65 ⁠ 1

Huawei открыла предзаказы на маршрутизаторы серри Router X2. Устройства поддерживают Wi-Fi 7+, технологию объединения нескольких роутеров AI Mesh и интеграцию с системами умного дома. Базовый Huawei Router X2 в белом корпусе оценён в 478 юаней ($65), а комплект из двух устройств стоит 888 юаней (примерно $130). Более продвинутая версия Router X2 Pro доступна в коричневом, белом и сером цветах по цене 588 юаней ($90). Комплект из двух Router X2 Pro в разных цветах обойдётся в 1108 юаней ($165).

По данным Huawei, поддержка Wi-Fi 7+ позволяет вдвое увеличить скорость передачи данных в зонах со слабым сигналом и снизить задержки на 80%. За обработку сетевого трафика отвечает чип Lingxiao 760. В конструкции также используются четыре усилителя сигнала, призванные улучшить покрытие и прохождение сигнала через стены.

Роутеры поддерживают AI Mesh, позволяющую объединять несколько устройств в единую сеть для покрытия всего дома. В приложении Huawei Smart Life можно загрузить план помещения, после чего алгоритм предложит оптимальное размещение маршрутизаторов. Интенсивность сигнала отображается с помощью световых индикаторов на верхней панели корпуса. Поддерживаются как проводное, так и беспроводное объединение устройств, а также одновременная работа в диапазонах 2,4 и 5 ГГц с роумингом между точками доступа.

Дополнительные функции включают выделенный игровой шлюз и Bluetooth-шлюз для подключения устройств умного дома. По заявлению производителя, система совместима более чем с 3200 брендами и 400 категориями интеллектуальных устройств.

Главная внешняя особенность Router X2 Pro — магнитное крепление сменных панелей. Huawei также предусмотрела возможность создавать собственные панели с помощью 3D-печати, чтобы устройство лучше вписывалось в интерьер.