4500 км за $620 млн: Канада проложит кабель в Европу в обход США

Канада рассматривает возможность финансирования и строительства трансатлантического подводного кабеля, который обеспечит прямое соединение с Европой без прохождения через США. Протяжённость линии может составить около 4500 км — от Норвегии до Канады, а стоимость проекта превысит $620 млн. Инициатива направлена на развитие независимой цифровой инфраструктуры и укрепление международных каналов передачи данных.

Проект предложила норвежская компания Bulk, специализирующаяся на строительстве подводных кабельных систем. При этом 65% компании принадлежит дочерней структуре канадской Sun Life Financial, а среди инвесторов также есть несколько пенсионных фондов Канады. Инициативу представили в сентябре на международном саммите инвесторов, организованном канадским правительством. Для реализации проекта Канаде и Евросоюзу предстоит согласовать его параметры и маршрут прокладки кабеля.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Первым шагом станет совместное заявление, которое стороны планируют сделать 29 октября в Монреале. В нём намерены обозначить планы по улучшению цифровых связей между Европой, Канадой и Азией за счёт новой подводной инфраструктуры. Сейчас Канаду с другими странами связывают лишь несколько кабельных линий, проходящих через США, причём ни одна из них не принадлежит канадскому бизнесу. Крупнейшая из них — Topez — принадлежит Alphabet и соединяет Канаду с Японией.