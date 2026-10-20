Землю накрыла магнитная буря

Геомагнитные возмущения могут продлиться до 15 часов

В ночь на 20 октября Земля столкнулась с потоком солнечного ветра, способным вызвать слабую магнитную бурю.

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщили, что геомагнитная активность усилится на фоне приближения потока заряженных частиц.

Источником возмущений стала крупная корональная дыра на Солнце. Эта тёмная область в солнечной короне протянулась примерно на миллион километров — от южного полюса почти до экватора. Она сформировала поток солнечного ветра повышенной плотности, который движется в сторону Земли.

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Изначально расчёты показывали, что наиболее быстрые потоки солнечного вещества пройдут ниже плоскости орбит планет. Однако обновлённые прогнозы допускают, что Землю заденет краевая часть потока. Предполагаемая продолжительность геомагнитных возмущений составляет 10–15 часов.